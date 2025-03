1 In der Kinderkrippe Wirbelwind müssen Maßnahmen für die Trinkwasserhygiene umgesetzt werden. Foto: Eyckeler

Engstlatts Ortsvorsteher Klaus Jetter teilte dem Ortschaftsrat mit, welche Projekte im Ortsteil finanziert werden und angegangen werden können.









Der Engstlatter Ortsvorsteher Klaus Jetter begrüßte in der vergangenen Woche das Gremium zur Ortschaftsratssitzung. Nach Geburtstagswünschen an Ortschaftsrat Hermann Fischer ging es an die Tagesordnung, welche unter anderem den Haushaltsplanentwurf beinhaltete.