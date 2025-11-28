Ortschaftsrat Eichen: Eichen bekommt ein kleineres Carsharing-Auto und eine Ladestation

Eichen unterstützt die Schopfheimer Imker bei der Bekämpfung der Asiatischen Hornisse. Die Honigfreunde bekommen 1000 Euro.
Der Ortschaftsrat Eichen hat sich zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr getroffen. Ortsvorsteher Rudi Wassmer teilte mit, dass bei der Breitbandverlegung der Hauptstrang fertig sei und bis Jahresende die Arbeiten abgeschlossen sein sollen. Am 15. Dezember bedankt sich die Ortsverwaltung mit einem Baustellenessen bei der Bautruppe. „Sie sind den zweiten Winter bei uns und gehören zum Dorfbild“, sagte Wassmer. Am Mittwoch, 3. Dezember, findet ab 17 Uhr ein kleiner Spatenstich für den Anbau der Hülschematthalle statt. Mit dem kleinen geselligen Beisammensein wollen „wir uns gemeinsam freuen, dass es losgeht“, so der Ortsvorsteher. Mit dem Bau muss noch dieses Jahr begonnen werden, sonst verfallen die bewilligten Fördergelder. „Dann wäre die Hälfte von der Finanzierung weg“, sagte Wassmer.