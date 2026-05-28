Ortschaftsrat Eichen: Der Dorfmarkt ist wichtig für die Gemeinschaft

Rund 20 interessierte besuchten die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates, die außerhalb des üblichen Turnus stattfand. Ortsvorsteher Rudolf Wasmer und der Rat hatten zur Sondersitzung mit dem einzigen Thema, der vorübergehenden Verlegung des Dorfmarktes anlässlich der Sanierungsarbeiten zur Hülschematthalle, eingeladen. Bei der vorgeschalteten Bürgerfragestunde erkundigte sich ein Bürger nach dem Ende der Arbeiten zur Breitbandverlegung. Diese seien mit Abnahme der Arbeiten zum Ende des zweiten Quartals vorgesehen.

Rückschau auf den Dorfmarkt in Eichen In seiner Eigenschaft als Schirmherr blickte Wasmer auf die Ursprünge des Dorfmarktes zurück. Dieser erfolgte erstmals im April 2009, damals noch unter „Gründervater“ Hans Keller als ehemaligem Ortsvorsteher. Wasmer hatte recherchiert: „Die Anfänge waren zart, und haben sich nun als fester Bestandteil des Dorflebens entwickelt“. Sogar in den Corona-Jahren erfolgte der Markt unter strengen hygienischen Voraussetzungen. Wasmer fasste zusammen: „Der Dorfmarkt ist wichtig für die Gemeinschaft“. Er hat zwischenzeitlich auch überregionale Bedeutung erlangt, man wird von anderen Orten darum beneidet. Im zweiwöchigen Abstand präsentieren sich auf dem Platz vor der Halle vom Frühling bis Herbst mehrere Anbieter regionaler Produkte, begleitet von der abwechslungsreichen Bewirtung der örtlichen Vereine. Darüber hinaus erfolgt teilweise auch eine musikalische Unterhaltung durch regionale Gruppierungen. Grundsätzlich bietet der Markt in Ermangelung eines örtlichen Gasthauses auch eine Gelegenheit für die Bürger zum Austausch und zum gemütlichen Hock.

Wasmer deutete ferner die nahezu überlebenswichtige Einnahmequelle der örtlichen Vereine an. Darüber hinaus unterstützen viele Ehrenamtliche die Veranstaltung für einen „Gotteslohn“, um weiterhin die Dorfgemeinschaft lebendig zu erhalten.

Bereits beim Bau des Bypasses zur Bundesstraße in den Jahren 2009/2010 musste der Dorfmarkt einmal für kurze Zeit umziehen, und zwar ebenfalls in die Webergasse. Genauso wie damals sei nun die Verlegung des Marktes ebenfalls in die Webergasse möglich. Die Aufstellung sei erneut im Bereich des Rathauses und Museums rechtlich möglich, auch hier können die Rettungswege eingehalten werden. Der Wirtewagen und die Stände der Anbieter samt Bierbänken können auf Gemeindegrundstücken aufgestellt werden. Nach Sachlage würde sich die Ausweichsituation auf zwei bis drei Saisonen erstrecken, jeweils freitags zweimal monatlich zwischen 17 Uhr und 20 Uhr. Da die Bagger zur Sanierung der Halle Ende Juni erwartet werden, kann der Dorfmarkt in der Webergasse erstmals voraussichtlich am 12. Juli stattfinden. Hier wird auch ein Ensemble des Musikvereins Raitbach unterhalten.

Einige Anwohner der Webergasse kritisierten die Pläne des Ortschaftsrates, da während des Marktes die Durchfahrt zu ihren Anwesen kaum möglich sei.

Anwohner der Webergasse kritisieren Pläne

Außerdem gäbe es im Ort kaum Parkplätze für Gäste, die mit dem Fahrzeug kommen. Eine Bürgerin regte an, den Markt nur noch einmal monatlich stattfinden zu lassen. Ruhestörungen seien zu befürchten. Rudi Wasmer beruhigte die Gäste und sagte: „Wir betreiben hier kein Heavy-Metal-Treffen, es wird auch nichts zerstört. Der Markt ist eine gute Möglichkeit für den Ort zum Austausch der Bürger“. Wasmer überzeugte, dass die meisten Gäste per Fahrrad und zu Fuß kämen. Ortschaftsrätin Janett Raetz meinte: „Man kann auch alles schlechtreden“. Der Ortsvorsteher plädierte für ein Einverständnis, den Markt einfach im Ausweichquartier zu probieren. Er sagte: „Wenn es ganz schlimm kommt, streichen wir ihn eben“. Der Vorsitzende der SG Eichen, Kurt Meyer, meinte: „Wir probieren es einfach, hockt doch einfach dazu“. Die Ortsverwaltung und die Vereinsvertreter äußerten sich übereinstimmend für die Weiterführung im Ausweichquartier, da ansonsten eine nicht umkehrbare Abwendung der Marktbeschicker zu befürchten sei.

Wasmer erinnerte daran, dass die Stadt Schopfheim eine Summe von rund drei Millionen Euro in die Sanierung der Halle investiert. Zugeständnisse der Bürger seien daher schon zu erwarten. Er brachte es auf den Punkt: „Wir können stolz sein, dass wir in einem Ort wohnen, wo wir es so schön haben wie hier“.