Ortschaftsrat Eichen: Der Dorfmarkt ist wichtig für die Gemeinschaft

Während der Sanierung der Hülschematthalle in Eichen soll der Markt an die Webergasse verlegt werden.
Rund 20 interessierte besuchten die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates, die außerhalb des üblichen Turnus stattfand. Ortsvorsteher Rudolf Wasmer und der Rat hatten zur Sondersitzung mit dem einzigen Thema, der vorübergehenden Verlegung des Dorfmarktes anlässlich der Sanierungsarbeiten zur Hülschematthalle, eingeladen. Bei der vorgeschalteten Bürgerfragestunde erkundigte sich ein Bürger nach dem Ende der Arbeiten zur Breitbandverlegung. Diese seien mit Abnahme der Arbeiten zum Ende des zweiten Quartals vorgesehen.