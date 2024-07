Ortschaftsrat Burgfelden: Johannes Burkhardt bleibt OV

1 Der neue Burgfeldener Ortschaftsrat – im Bild mit dem verabschiedeten Tobias Flügel (links) und Oberbürgermeister Roland Tralmer (rechts) – hat sich konstituiert. Foto: Horst Schweizer

In Albstadts kleinstem Ortsteil Burgfelden hat sich ein neuer und verjüngter Ortschaftsrat konstituiert.









Verjüngt geht der Ortschaftrat Burgfelden in die neue Wahlperiode. Per Handschlag hat Oberbürgermeister Roland Tralmer am Montag Johannes Burkhardt, Christine Mayer, Pascal Pentz, Axel Schmid-Lorch und die neugewählten Stefanie Doldinger, Eva Reinauer und Andreas Geiger verpflichtet. Danach wurde Johannes Burghardt einstimmig im Amt des Ortvorstehers bestätigt und Christine Mayer und Pascal Pentz – ebenfalls einstimmig – zu seinen Stellvertretern gewählt.