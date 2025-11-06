Ortschaftsrat Brombach: Löschwasser könnte knapp werden

„Selbst die Feuerwehr benötigt Wasser sehr.“ So heißt es in einem alten Schlager. Wer hätte gedacht, dass die Wasserversorgung in Lörrach der Feuerwehr Probleme bereitet?
Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lörrach, Michael Ortlieb, stellte am Dienstag auf der Ortschaftsratssitzung Brombach die Vorlage „Fortschreibung Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan 2025 bis 2030“ vor. Er rechnet für die nächsten fünf Jahre mit einem Investitionsbedarf von rund sechs Millionen Euro. Durch verschiedene Zuschüsse könne sich der auf die Stadt Lörrach entfallende Anteil jedoch reduzieren.