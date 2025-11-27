Im städtischen Haushalt genießen einige Brombacher Projekte Priorität.
„Die Hellbergschule kommt jetzt dran.“ Oberbürgermeister Jörg Lutz eröffnete mit dieser positiven Nachricht die Vorstellung des städtischen Haushalts für 2026 im Ortschaftsrat Brombach. Durch die geplante Umwidmung der Werkrealschule in eine voraussichtlich dreizügige Realschule muss die Schule erweitert und saniert werden. Für die Sanierung der Bestandsgebäude steht eine erste Rate von 500 000 Euro und für die weitere Planung von 50 000 Euro bereit.