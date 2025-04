Ortschaftsrat Boll Sanierung der Zufahrt, aber mit einer Änderung

In der Sitzung des Ortschaftsrats Boll am Montag wurde von Experten die Sanierungsplanung der Zufahrt zu Maria Zell vorgestellt. Die Räte einigten sich am Ende auf eine Sanierungsvariante mit einer Änderung – das ist sie.