Ortschaftsrat Boll: Ruhestörung – Wasserfontänen nur zeitweise in Betrieb

Sommerurlaub kennt der Ortschaftsrat Boll nicht: In der jüngsten Sitzung standen die Haushaltsplanung 2026 und die Neuverpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke im Fokus.
Zur Haushaltsplanung 2026 haben Ortsvorsteherin Meta Staudt und die Ortschaftsräte in der jüngsten Sitzung ihre Überlegungen eingebracht. Die Beratung ergab folgende Aufstellung: Die letztjährige Streichung der Mittel veranlasste zur Neuaufnahme der Beleuchtungsumrüstung in der Turn- und Festhalle auf LED-Technik. Hierbei kann in Boll mit einer Eigenleistung gerechnet werden. Die Kosten werden aktuell noch ermittelt.