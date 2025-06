In den „alten Adler“ soll neues Leben Einzug halten

1 Lange Zeit leer und ungenutzt soll der frühere Gasthof „Adler“ in Bittelbronn umgebaut und im Inneren sieben Wohnungen untergebracht werden. Foto: Birgit Fechter Eine gute Nachricht in Sachen Innenorts-Entwicklung hat den Ortschaftsrat Bittelbronn erreicht: Ein Baugesuch für den früheren Gasthof „Adler“ in der Imnauer Straße.







Das ehemalige Gasthaus in der Imnauer Straße soll zu einem Mehrfamilienhaus umgebaut werden, wie Ortsvorsteher Gerd Klingler am Mittwoch im Ortschaftsrat. Der Bauherr, so Klingler, plane sieben Wohneinheiten. Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes soll dabei nur geringfügig verändert werden.