1 Im Rathaussaal werden die scheidenden Ortschaftsräte verabschiedet und die neuen verpflichtet. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Die neu gewählten Binsdorfer Ortschaftsräte werden verpflichtet.









Link kopiert



Auch in Binsdorf wurde am Sonntag, 9. Juni, ein neuer Ortschaftsrat gewählt. Dieser kommt am Montag, 22. Juli, zu seiner ersten öffentlichen Sitzung zusammen, der konstituierenden. Die noch amtierenden Ratsmitglieder werden dabei über die Sanierung des Klosters sprechen. Dann werden die sechs ausscheidenden Bürgervertreter verabschiedet und das neue Gremium verpflichtet.