1 Teile der Fläche, für die ein neuer Bebauungsplan aufgelegt werden soll. Foto: Morlok

Mit einer Bebauungsplanänderung, die derzeit jedoch noch nicht zum Tragen kommt, sowie mit einem Bauantrag der Autowelt Prusseit musste sich der Ortschaftsrat Bildechingen in seiner zurückliegenden Sitzung beschäftigen.

Horb-Bildechingen - Bei der Bebauungsplanänderung geht es um das Gewerbegebiet III (GE III). Diese Fläche grenzt zum einen in südlicher Richtung direkt an die vom Gartenmarkt Dehner genutzte Fläche an und erstreckt sich zudem, laut Lageplan, in einem weiteren Bereich auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinter der als Blumenbeet genutzten Sonderfläche. Für diese beiden GE III-Flächen soll die bisherige Nutzungsschablone, die das bestehende Einzelhandelskonzept im Gewerbegebiet "Rauer Grund" regelt, so abgeändert werden, dass dort auch Autohandel beziehungsweise artverwandte Nutzungsmöglichkeiten erlaubt sind.

Ein internes Fahrzeug-Logistik-Zentrum ist ebenfalls in Planung

Grund für diese 13. Änderung des Gewerbegebiets Hohenberg ist die Absicht von Matthias Prusseit, dem Inhaber der "Prusseit Group" seinen Betrieb eines Tages auch in diese Richtung auszudehnen. In Bezug auf die Fläche, die direkt an das Dehner-Grundstück angrenzt, stellte der junge Unternehmer jedoch im persönlichen Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten klar, dass dort "vorerst aber alles grüne Wiese bleibt". Im Ortschaftsrat beschloss man einstimmig, dieser Bebauungsplanänderung zuzustimmen und empfahl dem Gemeinderat, der nächste Woche tagt, dies ebenfalls zu tun und die erste öffentliche Auslegung der 13. Planänderung auf den Weg zu bringen.

Viel konkreter ist dagegen die Bauplanung für ein internes Fahrzeug-Logistik-Zentrum, in dem die Fahrzeuge aufbereitet und verkaufsfertig gemacht werden sollen. Direkt an das jetzige Betriebsgelände angrenzend hat das Handelsunternehmen eine große, inzwischen geschotterte, Freifläche, die bis zur sogenannten Nato-Pipeline reicht, zur Verfügung. Auf dem vorderen Teil der Fläche soll der Hallenneubau, der sich farblich genau am Hauptgebäude orientiert, hingestellt werden. Carports und Freiflächen schließen sich an diese Aufbereitungshalle an. Die sehr umfangreichen und recht detaillierten Baupläne, die dem Ortschaftsrat vorlagen, wurden zwar noch vor der Sitzung recht konträr diskutiert, doch letztendlich bei der Abstimmung einstimmig befürwortet.

Für Matthias Prusseit ist dieser Erweiterungsschritt, dem weitere folgen sollen, ein großer Schritt zur Zukunftssicherung seines Unternehmens. Als realistische Zeitschiene rechnet er damit, dass bis im Frühjahr 2022 die Baugenehmigung vorliegt, dann die Ausschreibungen erfolgen und er, mit etwas Glück, im Herbst 2022 die Bagger bestellen kann. "Mit der Fertigstellung der Halle rechne ich etwa im Sommer 2023", erklärte Prusseit auf Nachfrage, der betonte, dass man für dieses Baugesuch keine Bebauungsplanänderung notwendig ist. "20 Prozent der Gesamtfläche für das neue Areal muss auch begrünt werden", erklärte der Bauherr eine Behördenvorgabe, die bereits bekannt ist.

Im Rahmen der Ortschaftsratssitzung wollte Ortschaftsrat Michael Laschinger noch wissen, ob der Erdhügel entlang der Straße, auf dem das Grundstück liegt, abgetragen wird. Dies konnte Prusseit verneinen, da erst diese Erdauftragung die Fläche nutzbar, also eben, macht. Auch wird es auf den Prusseit-eigenen Grundstücken im Rauen Grund keinen Fahrradhandel oder die Ansiedlung eines Elektromarktes geben, wie der Geschäftsführer der Prusseit-Group erklärte. Diese Nutzung war zwar auf diesem Grundstück ursprünglich vorgesehen, doch mit Änderung der Nutzungsschablone im GE III entfällt diese Option und weicht der Möglichkeit, die es erlaubt, "motorisierte Fahrzeuge aller Art, inklusive Zubehör" im Sortiment zu führen.

Kein Fahrradhandel oder Ansiedlung eines Elektromarktes

Auch die letzte Frage von Laschinger, der wissen wollte, ob dieses zu bebauende Grundstück ursprünglich einer pleitegegangenen Schweizer Firma gehörte, konnte, trotz ausweichender Antwort von Katrin Edinger vom Fachbereich Stadtentwicklung und der stellvertretenden Ortsvorsteherin Daniela Weber, die an diesem Abend durch die Sitzung führte und die beide feststellten, dazu nichts sagen zu können, beantwortet werden. Ja, dieses Grundstück wollten die Schweizer innovativ bebauen, doch nun kommt die interne Fahrzeuglogistik der Firma Prusseit dort hin. Ein Bau, der zwar lange nicht so spektakulär wirken wird, wie es die Schweizer Firma vorhatte, dafür aber effizienter und vor allem realistischer sein wird.

Ein Bau, der in ein schwäbisches Gewerbegebiet passt.