1 Die Fertigstellung der Sanierung der alten Schule in Biesingen steht in der Mittelanmeldung des Haushalts für 2025. (Archivbild) Foto: Ursula Kaletta

Sanierungen und Investitionen waren ein großer Punkt in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Bad Dürrheim-Biesingen. Doch auch eine erfreuliche Nachricht war dabei.









Der Ortsvorsteher Armin Wehrle gab in der jüngsten Ortschaftsratssitzung am Montagabend einen Rückblick auf die Mittelanmeldung für den Haushalt des vergangenen Jahres. Bei den genehmigten Haushaltsmitteln des vergangenen Jahres stehen für den Kindergarten Löwenzahn noch einige Arbeiten an, die im Laufe des Jahres erledigt werden.