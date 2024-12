Das Erdgeschoss soll so umgestaltet werden, dass temporäre Pferdehaltung möglich ist. Ferner sind ein Büro und zwei LKW- Stellplätze vorgesehen.

Im Obergeschoss möchte der Antragsteller eine Hausmeisterwohnung und zwei Pausenräume einbauen. Der Rat hat das Vorhaben zur Kenntnis genommen.

Lesen Sie auch

Narrenparty

Das Wochenende am 11. und 12. Januar steht ganz im Zeichen der Narrenfreunde. Am 11. Januar 2025 feiert die Zunft ihre Narrenparty in der Dickeberghalle im gewohnten Rahmen. Die Narrenfreunde beantragten die Aufstellung eines Festzeltes vor der Halle. Dem Antrag wurde zugestimmt.

Der Sitzungsplan des Ortschaftsrates sieht für 2025 folgende Termine vor: 29. Januar, 12. März, 30. April, 21. Mai, 25. Juni, 23. Juli, 24. September, 22. Oktober, 26. November und 17. Dezember. Unter „ Bekanntgaben“ rief Ortsvorsteher Herbert Kehl nochmals den Antrag des Sportvereins in Erinnerung, der bei der Oktober-Sitzung beraten wurde.

30er-Zone notwendig

Der Verein erachtete die Einrichtung einer 30er-Zone in der Kalkofenstraße von der Abzweigung Aspenstraße bis zur Panoramastraße als notwendig. Auch sollte vor dem Sportheim bis bis zur Hausnummer 40 aus Sicherheitsgründen eine Parkverbotszone eingerichtet werden.

Am 18. November habe eine Verkehrsschau stattgefunden. Daraus ergibt sich folgende verkehrsrechtliche Anordnung: In der Kalkofenstraße in Richtung Panoramastraße vom Gebäude 36 an, zu Beginn der Hecke, auf der rechten Seite ist das Zeichen „Eingeschränktes Halteverbot Anfang“ aufzustellen. Dieses endet beim Gebäude 38, gekennzeichnet durch das Schild „Eingeschränktes Halteverbot Ende“. Dadurch werde die Erkennbarkeit von Fußgängern in dem Abschnitt deutlich verbessert, die Verkehrsteilnehmer könnten ihre Geschwindigkeit anpassen, hieß es im Schreiben des Landratsamtes.

Kontrollen

Bei der Geschwindigkeitskontrolle in der Horber Straße 23 waren von 29 gemessenen Fahrzeugen 8,5 Prozent zu schnell.

Zufrieden zeigte sich die Firma Ettwein mit dem Interesse an der Informationsveranstaltung zu „Neue Dorfmitte-Volksbankareal“, die am 16. November stattgefunden hatte. Im Januar 2025 soll es nochmals eine Veranstaltung geben, damit verbunden auch die Hoffnung auf einen baldigen Baubeginn.

Informationen gab es außerdem zum Baustand der neuen Kläranlage, zu den amtlichen Stimmzetteln bezüglich Windkraft und zum Open Air in der Dorfmitte am 21. Dezember.