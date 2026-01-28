Ortschaftsrat Benzingen: So geht es voran beim Solarpark

Die Pläne für eine Freiflächen-PV-Anlage in Benzingen nehmen Form an. Das ist der aktuelle Stand.
In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats informierte Jonas Besseler, Projektleiter der Wiesbandener Firma „ABO-Energy“, über den geplanten Solarpark, der im Bereich Benzingen entstehen soll. Er gab einen Überblick über den aktuellen Stand des Vorhabens. Demnach sind die Pachtverträge mit vier privaten Grundstückseigentümern abgeschlossen, die Kartierung durchgeführt und Netzanschlusspunkte reserviert. Nach Besselers Ausführungen ist die 8,3 Hektar große Potenzialfläche im Rahmen der „4. Änderung des Regionalplans Neckar-Alb und dem Handlungsleitfaden Flächensolarenergie Baden-Württemberg“ ausgewählt worden. Danach sei mit Entscheidungsträgern der Gemeinde und Grundstückseigentümern Kontakt aufgenommen sowie die Stromeinspeisekapazitäten beim zuständigen Netzbetreiber abgestimmt worden.