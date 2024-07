1 Die ausscheidenden Ortschaftsräte Alfons Staiger, Katharina Scheit und Lukas Patolla, die geehrten Roland Lauble und Matthias Schneider sowie Bürgermeister Matthias Winter. Auf dem Bild fehlt Tobias Benz. Er wird bei der konstituierenden Sitzung im September verabschiedet. Foto: Lauble

Bürgermeister Matthias Winter verabschiedete vier Ortschaftsräte in Beffendorf und ehrte langjährige Ratsmitglieder.









Im Ortschaftsrat Beffendorf stehen personelle Veränderungen an. Vier von sieben Ortschaftsräten scheiden aus dem Gremium aus. Der neue Ortschaftsrat nimmt dann die Arbeit in der konstituierenden Sitzung am 18. September 2024 auf.