Vier Wünsche stehen in Unterbaldingen auf der Wunschliste für das kommende Jahr.

Eine der Prioritäten ist der Hochwasserschutz. Ein Teil der Gewitterwolken entlädt sich im Bereich der Autobahn, dann bleibt oft nicht mehr als eine Viertelstunde, ehe zu viel Wasser durch den Ort fließt.

Ein Carport bei der Feuerwehr soll nun ein Schritt in die richtige Richtung sein, darunter will man längerfristig Sandsäcke lagern. Langsamer fließendes Wasser zerstört Gebäude und öffentliche Einrichtungen zwar nicht, ruft jedoch gleich das Versicherungswesen auf den Plan – dann wird es meist kostenintensiv oder gar teuer. Sandsäcke bleiben die Wahl in Unterbaldingen, Ortsvorsteher Franz Eisele hat diesbezüglich natürlich auch Kontakt mit der Feuerwehr.

Dass in Unterbaldingen zumindest hin und wieder aufkommende Hochwasserproblem bezeichnet Eisele als „alt“, irgendwie aber will man nun endlich voran kommen. Sind unter dem Carport gelagerte Sandsäcke jedoch schnell genug an die richtigen Stellen zu schaffen? Und außer der Feuerwehr von wem? Auch diesmal wurden im Ortschaftsrat wieder Bedenken und kritische Überlegungen laut, gänzlich wird man die Sache wohl nicht vom Tisch bekommen.

Beschallungsanlage für Ostbaarhalle

Ebenfalls auf der Prioritätenliste findet sich eine eigene Beschallungsanlage für die Ostbaarhalle, es wäre die erste im Besitz. Bislang mussten sich die Unterbaldinger immer der Dienste eines Dritten bedienen, dieser verliert laut Eisele aber langsam die Lust. Idealerweise kommt es für die Ostbaarhalle noch zur Anschaffung von zwei Kühlschränken und einem Backofen.

An Teilen der Fassaden von Feuerwehr- und Schulhaus zeigen sich Risse, eine Teilsanierung wäre wünschenswert. Fantasie gegen die Geldknappheit setzen? Die Unterbaldinger Kinder hätten gerne einen spannenderen Spielplatz. Eine Seilbahn etwa erscheint jedoch als nicht finanzierbar.

Öfingen ausgenommen, hat auch kein Bad Dürrheimer Stadtteil eine auf dem Spielplatz, jene im Höhendorf entstand durch die Kooperation mit der ansässigen Freizeiteinrichtung.

Sabrina Rozic nutzte die Ortschaftsratssitzung für ihr persönliche Vorstellung in Unterbaldingen. Die 36-jährige gebürtige Tribergerin bündelt seit Jahresbeginn die beiden Stränge Koordination des Ehrenamts sowie bürgerschaftliches Engagement und möchte sich recht häufig in den Stadtteilen zeigen. „Ich mache keinen Unterschied zwischen Kernstadt und den Stadtteilen. Wir sind zusammen ein Bad Dürrheim und zusammen natürlich stärker“, so die Teilzeitangestellte.

Am Donnerstag, 26. Juni, kann man Sabrina Rozic bei einem zweiten Netzwerktreffen kennenlernen, dazu lädt sie Interessierten ein. Ansonsten ist sie im Rathaus I zu finden.