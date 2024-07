1 Sie kümmern sich künftig um die Belange von Altheim, von links: Hans-Peter Schmid, Sylvia Becht, Frank Weimer, Stefan Faßnacht, Friedemann Schindele, Alexander Kneißler, Ursula Becht, Alexander Nafz, Markus Bok, Christoph Blank. Gerd Bleck fehlt. Foto: Morlok

Sylvia Becht bleibt Ortsvorsteherin und vier neue Mitglieder sind im Ortschaftsrat Altheim: Stefan Faßnacht, Markus Bok, Christoph Blank und Alexander Nafz.









Die Kommunalwahlen sind vorbei und es bleibt so ziemliches alles beim Alten in Altheim. So kann man das Ergebnis der Ortschaftsratswahl 2024 auf den kleinsten Nenner bringen. Gab es in anderen Stadtteilen zum Teil gravierende Umbesetzungen im Gremium, so sitzen in Altheim nur vier Neue mit am Ratstisch.