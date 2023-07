Die Sperrung der L 415 sorgt für reichlich Verkehr in Aistaig. Anwohner sprechen von chaotischen Verhältnissen. Derweil stellt der Ortschaftsrat eine Liste der Haushaltsanmeldungen zusammen.

Zunächst stellte der Klimaschutzmanager der Stadt Oberndorf, Marc Schenk, den Energiebericht des Jahres 2021 bei der jüngsten Sitzung des Aistaiger Ortschaftsrats vor.

Nur 14 Prozent LED-Anteil

Der Pandemie geschuldet war der Verbrauch beispielsweise in der Turn- und Festhalle gesunken, in Schulen und Kindergärten dagegen leicht gestiegen. Schenk konnte berichten, dass der Anteil von LED-Leuchtmitteln bei der Straßenbeleuchtung in Aistaig derzeit bei 14 Prozent liegt.

Dieser Wert werde aber sukzessive erhöht, zumal auch defekte Lampen durch LED-Leuchtmittel ersetzt würden. Marc Schenk zeigte dem Gremium auf, wie durch einen Sanierungsfahrplan neue Sparpotenziale ermittelt werden könnten.

Straßen müssen saniert werden

Für die anstehenden Haushaltsbesprechungen im Gemeinderat hat der Ortschaftsrat wieder eine Liste erstellt, in der dringend durchzuführende Maßnahmen im Ortsteil aufgeführt sind.

Dazu gehören die Sanierung der Emil-Guhl-Straße, der Lauterbachstraße und des Hummelbergs. Zudem steht seit langem die Kanalsanierung entlang der Turnhalle an, da dort das Abwasser im Boden versickert. Die Maßnahme sei bereits seit einiger Zeit zugesagt, allerdings noch nicht durchgeführt worden, berichtete Ortsvorsteher Frank Ade.

Marode Friedhofsmauer

Auch die Sanierung der Giebelfront am Rathaus, die dortige Bleiglasfront sowie die Modernisierung der Toilettenanlagen und des Sozialraums im Bauhof stehen seit langem an.

Die Planung des neuen Eingangsbereichs am Friedhof steht, allerdings wurde die Durchführung vom Gemeinderat auf Eis abgelehnt. Die Mauer sei aber zwischenzeitlich so marode, dass man ohne Werkzeug ganze Stücke herausdrücken könne, erklärte der Ortsvorsteher.

Dringlichkeit aufzeigen

Deshalb müsse man diese Baumaßnahme als dringend auf die Liste der Haushaltsanmeldungen setzen. Der Anstrich der Turnhalle sei ebenfalls seit langem überfällig und die Bushaltestelle am Rathaus bedürfe dringend einer Sanierung, sagte der Ortsvorsteher.

Auch die Bestückung des Daches des Vereinsheim mit Photovoltaik und drei neue Ruhebänke auf dem Friedhof sind auf der Liste zu finden. Man wisse sehr wohl, dass dies alles nicht sofort machbar sei. Trotzdem setze man es auf die Liste, damit die Dringlichkeit dokumentiert werde, meinte Frank Ade.

Chaotische Zustände

Neben den Haushaltsanmeldungen gab es weitere Themen, die in der Sitzung angesprochen wurden. Unter Bekanntgaben stellte Ade den Inhalt der letzten TUA-Sitzung in Sachen Hochwasserschutz und Gewässerökologie vor. Mit einer Umsetzung dieser Planung sei allerdings nicht vor 2027/2028 zu rechnen.

Derzeit werde die Toilettenanlage auf dem Friedhof umgebaut. Während dieser Zeit steht die Anlage beim Rathaus zur Verfügung. Ade teilte weiter mit, dass die Bürger für Aistaig zwei Ruhebänke auf dem Friedhof sanieren würden.

Auch die Verkehrssituation auf der Umleitungsstrecke in der Sulzer-Straße wurde einmal mehr angesprochen. Die Anwohner sprechen von teilweise chaotischen Zuständen die hier herrschen, seit die Strecke von der Oberstadt zum Lindenhof gesperrt ist.

Tempo 30 als Lösung?

Trotz Verbots wird die Strecke von schweren Lastwagen befahren und auch die dort gefahrenen Geschwindigkeiten seien deutlich überhöht. Hier vertrat ein Großteil des Gremiums die Meinung, dass die Situation während der Bauzeit der Lindenhofstrecke nur durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 und eine Überwachung des Lkw-Verkehrs entschärft werden könne.