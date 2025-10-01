Ortschaftsrat Achdorf: Wutach-Kraftwerk rückt immer näher

Die öffentliche Projektvorstellung bei der Ortschaftsratssitzung in Achdorf war gut besucht. Der Baustart ist für Frühjahr 2027 geplant.
Das Projekt zur Realisierung eines Flusskraftwerks am Wutachwehr wurde bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats vorgestellt. Die Firma Hydro-Energie Roth aus Karlsruhe, die von der Stadtverwaltung den Auftrag für einen Optionsvertrag erhalten hatte, informierte 50 Bürger sowie Vertreter der Verwaltung und der Fischereivereinigung über die Pläne für das Wasserkraftwerk.