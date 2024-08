1 Bürgermeister Bernhard Haas (links) mit dem neu gewählten Ortschaftsrat: Ursula Winter, Hermann Fahrner, Sibylle Kroll, Mike Beck, Martin Schwenk, Marcel Bräuer, Frank Erhard, Karlheinz Raisch, Jörg Bochtler und Stephan Seeger. Foto: Ortschaftsrat Aach

Der neue Ortschaftsrat des Dornstetter Stadtteils Aach ist nun im Amt.









Link kopiert



In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats Aach wurden die neuen Aacher Ortschaftsräte von Bürgermeister Bernhard Haas in ihrem Amt verpflichtet. Über die Sitzung informiert der Ortschaftsrat in einer Mitteilung.