1 Ortsvorsteherin Daniela Quintana Leiva (vorne Zweite von rechts) beim Ortsrundgang mit Ergenzinger Bürgern. (Archivbild) Foto: Steinmetz

Die hauptamtliche Ortsvorsteherin Daniela Quintana Leiva beendet nach nur zwei Jahren Ende Mai ihre Tätigkeit in Ergenzingen. Familiäre Gründe hätten sie dazu bewogen.















Rottenburg-Ergenzingen - Für die Fraktionen im Ortschaftsrat kam ihre Entscheidung, Ergenzingen zu verlassen, überraschend.

"Ich gehe sehr ungern, es machte mir sehr viel Spaß", sagt Daniela Quintana Leiva im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mehrere Pflegefälle in ihrer Familie sind der Grund dafür, dass sie wieder zurück in ihre Heimat nach Bad Rappenau ziehen will. In einer kleinen Gemeinde hat sie die Stelle der Hauptamtsleiterin angenommen. Das sei für sie ein "Angebot vor der Haustür" gewesen, andererseits auch ein beruflicher Rückschritt.

Gut aufgenommen worden

Bevor sie nach Rottenburg kam, war Daniela Quintana Leiva im Landratsamt Heilbronn beschäftigt. Sie suchte eine berufliche und persönliche Veränderung. Die Stellenausschreibung als hauptamtliche Ortsvorsteherin habe ihr zugesagt. Am 1. März 2020 trat sie in Ergenzingen ihr neues Amt in der Absicht an, hier für eine längere Zeit zu bleiben. So kaufte sie in Rottenburg auch eine Wohnung.

Bei den Ergenzingern und im Ortschaftsrat sei sie gut aufgenommen worden. Dort erwarteten sie gleich nach ihrem Amtsantritt mit der Erschließung des Baugebiets "Öchsner II" große Aufgaben, und dann kam auch schon Corona mit Lockdowns, Hygienevorschriften und Videositzungen dazu. "Es war eine spannende Zeit", berichtet sie.

Die Ortsvorsteherin hat in den vergangenen zwei Jahren mehrere Projekte angestoßen, zuletzt den Bürgerbus. Der Bau des Pumptracks, auch ein Vorhaben, das ihr sehr wichtig war, wird voraussichtlich vor den Sommerferien abgeschlossen. Der Ortschaftsrat hat bei seiner jüngsten Sitzung für rund 118.000 Euro die Arbeiten vergeben. Derzeit werde geprüft, ob noch ein "Kids-Pumptrack" für die "Laufradpiloten" gebaut werden könne.

Es fällt ihr schwer zu gehen

In den Arbeitsgruppen wird fraktionsübergreifend diskutiert. Ihr Eindruck ist, dass die Ortschaftsräte der BfE und der CDU/UB gut zusammengearbeitet und auch Lösungen gefunden haben. Die Ortsvorsteherin nahm hierbei eine neutrale Haltung ein: "Ich glaube, dass ich keine Position bezogen habe, ist gut angekommen", sagt sie. Sie habe auch den persönlichen Kontakt mit den Bürgern gesucht, wenn es um Probleme gegangen sei. Den Dorfspaziergang mit interessierten Bürgen im vergangenen Jahr wollte sie zu einer dauerhaften Einrichtung machen.

Ihre Bilanz ist positiv: "Wir haben in zwei Jahren viel bewegt." Von daher falle es ihr schwer, jetzt zu gehen. Bis Ende Mai will sie nun unter anderem noch die Haushaltsanmeldungen und die Bauplatzvergaben für "Öchsner II" abschließen.

"Wir haben damit nicht gerechnet", meint Renate Holzmann von der BfE-Fraktion dazu, dass Daniela Quintana Leiva bei der Stadt Rottenburg gekündigt hat. Ihre Gründe könne sie nachvollziehen. Es sei nicht so, dass sie das Ortsvorsteheramt als Sprungbrett für ihre weitere Karriere gesehen habe. Gleichwohl bedauerte die BfE-Rätin den Weggang von Quintana Leiva. Die von ihr angestoßenen Projekte seien sehr wichtig. Dadurch, dass sie neutral sei und Informationen gleichzeitig an die Fraktionen weitergebe, habe sich die Konkurrenzsituation im Gremium entspannt.

Keine Verwerfungen oder Blockaden

Bis 2020 stellte die CDU den ehrenamtlichen Ortsvorsteher: "Da waren Konflikte programmiert", erklärt Holzmann. Die BfE habe schon vor mehr als 20 Jahren einen hauptamtlichen Ortsvorsteher gefordert, konnte sich allerdings erst 2019, als die Bürger für Ergenzingen bei den Kommunalwahlen eine knappe Mehrheit erhielten, damit durchsetzen.

Auch Reinhold Baur (CDU/UB) zeigte sich überrascht von der Entscheidung Quintana Leivas, wegzuziehen, konnte dies aber ebenfalls akzeptieren. Im Rat sei man zwar nicht immer einer Meinung. Mit der Ortsvorsteherin habe es aber keine Verwerfungen oder Blockaden gegeben. Baur: "Wir sind miteinander klar gekommen. Ich mute mir nicht an, es besser gemacht zu haben." Er bescheinigte ihr eine sachliche Arbeit, nur hätte aus seiner Sicht manches schneller gehen können.

Für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin werde es weiterhin viel zu tun geben. Baur nannte die Themen Kindergärten, Schule und Pflegeheim: "Das sind noch ganz große Aufgaben." Die Stadt Rottenburg hat inzwischen die hauptamtliche Ortsvorsteher-Stelle für Ergenzingen wieder ausgeschrieben.