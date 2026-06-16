Ortschaftsräte in Bad Dürrheim: Große Pappeln mit Pilzbefall

Seit längerem sieht man das Biesinger Rathaus als sanierungsbedürftig an. In der Haushaltsmittelanmeldung soll es nicht vergessen werden, und Weiteres ist notwendig.
Der Defibrillator in der Alten Schule sollte sich freier zugänglich an der Fassade befinden. Das Rathaus ist in die Jahre gekommen und weist einige Schwachstellen auf, regelrecht marode ist der betagte Bau jedoch nicht. Dennoch möge man diverse Dinge im Auge behalten, unter anderem einzelne tragende Balken, so die Übereinkunft im Ortschaftsrat.