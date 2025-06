Ortschaftsräte fordern Mitsprache: Feuerwehrbedarfsplan sorgt für hitzige Debatte im Friesenheimer Gemeinderat

In erster Linie sieht der Bürgermeister den Gemeinderat in der Entscheidungsverantwortung und in der Rolle, das Thema zu diskutieren. Unmissverständlich machte er klar: „Der Gemeinderat muss sagen, in welche Richtung es gehen soll.“ Weiter betonte er: „Wenn man den bestmöglichen Brandschutz für Friesenheim möchte, kann dies nur in der Zuständigkeit des Gemeinderats liegen. Das steht außer Frage.“ Hier habe auch die Rechtsaufsicht eindeutig Position bezogen und dies geklärt. Nun wurde die Verwaltung damit beauftragt, ein Fachbüro damit zu betrauen einen Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen und die eventuelle Zusammenlegung einzelner Abteilungen aufzuzeigen. 60 000 Euro stehen dafür bereit.

Vor dem Beschluss gab es eine hitzige Diskussion. Ortsvorsteher Andreas Bix, Oberweier, und sein Kollege Michael Jäckle aus Oberschopfheim zitierten die Hauptsatzung der Gemeinde Friesenheim, die eine Mitentscheidung und Beratung auch bei den Ortschaftsräten sieht. Am Montag lag dem Gemeinderat zwar eine Beschlussvorlage vor, die eine erneute Anhörung der Ortschaftsräte in Betracht zieht. Dazu wird es jedoch nicht kommen, weil sich der Gemeinderat mit elf zu zehn Stimmen mehrheitlich dagegen ausgesprochen hat. Den Ortschaftsräten soll lediglich der Beschlussvorschlag aus dem Gemeinderat nochmals zur Anhörung vorgelegt werden. Bürgermeister Weide drängte gar darauf, das Thema bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 14. Juli vollumfänglich in den Ortschaftsräten durchgesprochen zu haben. Dagegen wehrten sich jedoch Bix und Jäckle, die Zeitspanne sei viel zu kurz.

Das gesamte Gremium steht hinter dem Vorhaben, einen Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen. Dieser soll ergebnisoffen gemeinsam mit Vertretern der Feuerwehrabteilungen, der Verwaltung sowie dem Gemeinde- und Ortschaftsrat erarbeitet werden – und alle denkbaren Varianten berücksichtigen. 13 Räte stimmten zudem mehrheitlich für den Vorschlag: „Zur langfristigen Sicherung der Einsatzfähigkeit hat der Gemeinderat das Ziel, dass sich die Feuerwehr mittels Fusionen für die Zukunft neu aufstellt. Die endgültige Entscheidung dazu wird mit der Verabschiedung des Feuerwehrbedarfsplans getroffen.“

Die Entscheidung betreffe auch kommende Generationen

Kommandant Thomas Manach bilanzierte nach seinen langen Ausführungen über die Notwendigkeit eines Feuerwehrbedarfsplans und der daraus resultierenden Verabschiedung: „Am Ende all der Debatten und Prozesse interessiert es keinen Angehörigen, was darin stehen wird. Einzig und allein geht es darum, in welchem Ortsteil noch in 20 Jahren ein Feuerwehrhaus bestehen bleibt.“ Es gehe um Entscheidungen für die nächsten Generationen. „Ein großes Problem ist das Zwischenmenschliche, das hauptsächlich von denen kommt, die da vorne sitzen“, erklärte Julius Haas (CDU) leicht aufgebracht. Natürlich müsse in die Feuerwehrhäuser und den Arbeitsschutz investiert werden. Dass auch die Ortschaftsräte mitzubestimmen haben, das stehe so in der Hauptsatzung. Wenn sie keine Gültigkeit habe, führe der Weg vor Gericht – und das Tuch sei zerschnitten.

Jürgen Silberer (CDU) warnte davor, ein Konzept zu zerpflücken. Brandschutz lasse sich nur gemeinsam schaffen. Die Hauptsatzung sei die Verfassung des Gemeinderats, betonte Jäckle. Die Zukunft der Feuerwehr sieht er nach wie vor in der Hand des Gemeinderats und der Ortschaftsräte. Was die Bürgerschaft bewege, sind die hohen Kosten von möglichen Zusammenlegungen, mahnte Bix und betonte: „Wir müssen mit dem Geld haushalten.“

Eine Änderung der Gemeinde-Hauptsatzung stand im Raum

„Ruhe in die Feuerwehr zu bringen, ist Ihre Sache“, sagte Michael Walter (GLU) in Richtung Kommandant Manach. Zu Jäckle und Bix meinte er: „Von den zwei Ortschaftsräten sehe ich Blockadetaktik. Am Ende gehe es um viel Geld und hohe Investitionen.“ „Uns Blockadetaktik vorzuwerfen ist ein Weichmacher in der Diskussion, den wir nicht brauchen. Ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich nicht für ganz Friesenheim denke“, betonte Bix und erklärte: „Wir halten uns lediglich an die rechtliche Vorgabe, die uns die Hauptsatzung vorgibt.“

„Die Sachebene wird seit Jahren mit der emotionalen Ebene vermischt“, stellte Simone Buttenmüller (GLU) fest. Noch sei die Not in der Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen nicht gegeben. Aber es müsse zumindest ein Ziel formuliert werden, das Leute zusammenbringe und eine Zukunft der Feuerwehr sichert, betonte Bürgermeister Weide. „In Friesenheim sehe ich unterschiedliche Lager. Es muss eine Lösung her ohne brachiale Gewalt“, so Moritz Weschle (CDU). Ansonsten würde dies tiefe Gräben durch den Gemeinderat ziehen. Fakt sei, dass in der Hauptsatzung stehe, dass die Ortschaftsräte auch darüber zu entscheiden haben. „Es kann nicht sein, dass ein Ortschaftsrat in der Entscheidung den Gemeinderat beschneiden könnte“, so Weide. Den bestmöglichen Brandschutz kann man nur beim Gemeinderat belassen. Am Ende stand im Raum, die Hauptsatzung der Gemeinde entsprechend zu ändern.

Investitionen

Am 11. November 2024 hat dem Gemeinderat schon eine Beschlussvorlage vorgelegen. Diese ging in die Ortschaftsräte zur Information. Weiter kam es zu Empfehlungen von den Ortschaftsräten. Für den Erhalt der Feuerwehrgebäude würden knapp 2,5 Millionen Euro investiert werden müssen. Für die kommenden zehn Jahre sind Fahrzeuge für die Abteilungen in Höhe von knapp 2,7 Millionen Euro zu kalkulieren.