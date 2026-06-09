Ortsbegehung: Verkehr und Parken treiben die Bamlacher Bürger um

Nahezu 20 Interessierte fanden sich zur Bamlacher Ortsbegehung an der Halle ein. Unter anderem ging es um Eltern-Taxis, Hundekot in den Reben und den Blume-Brunnen.
Problembehaftet sind die beiden Kreuzungen an der Alten Weinstraße als Ortsdurchfahrt. Bis zum Sommer 2027 werde die Kreuzung in Höhe Brückleweg eine barrierefreie Bushaltestelle erhalten, teilte Bürgermeister Carsten Vogelpohl im Beisein des Hauptamtsleiters Niklas Grießhammer mit. Dazu werde die jetzige Haltestelle verlegt, und eine zweite auf der anderen Straßenseite platziert.