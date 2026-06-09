Ortsbegehung: Verkehr und Parken treiben die Bamlacher Bürger um

Nahezu 20 Interessierte fanden sich zur Bamlacher Ortsbegehung an der Halle ein. Unter anderem ging es um Eltern-Taxis, Hundekot in den Reben und den Blume-Brunnen.

Problembehaftet sind die beiden Kreuzungen an der Alten Weinstraße als Ortsdurchfahrt. Bis zum Sommer 2027 werde die Kreuzung in Höhe Brückleweg eine barrierefreie Bushaltestelle erhalten, teilte Bürgermeister Carsten Vogelpohl im Beisein des Hauptamtsleiters Niklas Grießhammer mit. Dazu werde die jetzige Haltestelle verlegt, und eine zweite auf der anderen Straßenseite platziert.

Wann Baubeginn sein soll, ließ sich nicht in Erfahrung bringen. Ein Baucontainer werde den Start optisch ankündigen. „Die Maßnahme ist eine Auflage des Personenbeförderungsgesetzes“, hieß es. Es wäre die erste nach dem Gesetz, und die zweite der Gesamtgemeinde. Denn die Haltestelle am Bahnhof Bad Bellingen sei bereits barrierefrei.

Die Sprache kam auf die Eltern-Taxis, die morgens die Schulkinder absetzen. Der Bereich sei einfach zu klein für das Aufkommen. Das gelte auch für den Kindergarten. Ein Verbot würde das „Gedrängel“ reduzieren, hieß es.

In den Gegenverkehr

Die zweite Kreuzung am Blume-Brunnen stehe nach wie vor im Fokus. Der Wasserspender liegt gewichtig zwischen der Ortseinfahrt der Kreisstraße und dem Golfresort. Eigentlich diene der Brunnen auch als Kreisverkehr – eine ungewöhnliche Situation und für Auswärtige schwierig zu erkennen. Deshalb steuern Autofahrer trotz Schilder quasi direkt in den Gegenverkehr.

Eine Markierung, vor einigen Jahren auf dem Asphalt angebracht, sollte Abhilfe schaffen. Vogelpohl sprach nun von einem Pfosten. Trete keine Verbesserung ein, müsse man neu ansetzen. Klarheit brächte die Versetzung des Brunnens. Jürgen Kallmann protestierte: „De Brunne bliibt. Des cha ma regle.“

Zudem wurde zu schnelles Fahren auf der Belchenstraße moniert. Zur dortigen Wassertretstelle sagte der Bürgermeister, sie werde dieser Tage in Ordnung gebracht. Die Kanalsanierung der Belchenstraße befinde sich im zweiten Abschnitt, der dritte folge erst 2027.

Zum Stichwort „Marienheim“ informierte Vogelpohl, die Flüchtlinge aus der Ukraine seien in ein ehemaliges Gästehaus in Bad Bellingen umgezogen: „eine gute Lösung“. Ziel sei, dass all jene, die nicht in die Heimat zurückkehren werden, selbstständig leben, um aus der Obhut der Gemeinde entlassen zu werden. Das Marienheim gehe zurück an das St. Josefhaus in Herten.

Verwaister Bauplatz

Ein anderes Thema waren die Hinterlassenschaften von Hunden in den Reben und auf dem Feld, wie sich eine Einwohnerin wortreich ärgerte. Die Hundebesitzer kämen aus dem Ort und auch aus Bad Bellingen. Kritik galt einem verwaisten Bauplatz, der seit 26 Jahren vor sich hin wuchere. Zu weiterer Wucherei, etwa Brombeergebüsch, das jegliches Durchkommen verhindere, gab Vogelpohl an, ein Dienstleister sei aktuell in der Gesamtgemeinde unterwegs.

Angesprochen wurde die Sprechstunde am Dienstag von 14 bis 16 Uhr im Rathaus. „Die Leute schaffen, man müsste extra frei nehmen“, lautete der Vorwurf. Vogelpohl gab an, möglich sei eine Sprechstunde bis 18 Uhr.

Mehrfach vorgetragen wurden störende parkende Fahrzeuge, darunter Wohnmobile, die bewirkten, dass die Parkgepflogenheiten von Betrieben beeinträchtigt würden. Last- und Campingwagen täten ein Übriges im Dorf. Ortsfremde sähen sich vor der ein oder anderen Herausforderung. Kallmann schlug vor, man müsste die Fremden befragen, Einheimischen fehle wohl der Blick. Angeraten wurde ein Spiegel nahe des Campingplatzes. Auch Geschwindigkeitskontrollen seien fällig.

Arbeiten erledigt

Eingangs der Veranstaltung, die im Hallenfoyer begann, bilanzierte der Rathauschef die Ergebnisse der Begehung 2025: Alles in Eigenregie mögliche, wie das Auffüllen tiefer Löcher im Asphalt, wurde erledigt. Den Abschluss bildete ein reger Austausch im „Storchen“.