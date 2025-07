Ortsbegehung in Hertingen: Überflutungsgefahr, Tempo 30 und Schlaglöcher treiben die Bürger um

Die Ortsbegehung in Hertingen wurde durch eine „Ortsbefahrung“ über das Dorf hinaus ausgedehnt.

Von der zentralen Straßenkreuzung der Kreisstraße (Bellinger Straße) zweigen Mühlenstraße und Hebelstraße ab. Auf der Kreisstraße gilt Tempo 50, auf allen anderen Ortsstraßen Tempo 30. Die Markierung der 30er-Zone auf dem Straßenbelag auf den Seitenstraßen ist aber nur noch schwach lesbar. „Seit mehreren Jahren kritisieren wir, dass diese Markierungen endlich erneuert werden – es passiert einfach nichts“, meldeten sich mehrere Anwohner frustriert zu Wort. Denn: Von der Kreisstraße aus biegen Autofahrer teils mit erheblichem Tempo vor allem auf die Hebelstraße ab. Dort aber sind im Umfeld des Kreuzungsbereichs häufig Kinder unterwegs, da der Kindergarten gerade mal 50 Meter von der Kreuzung entfernt ist und auch der Spielplatz im Ort meist über den Bereich der Hebelstraße erreicht wird. Vorgeschlagen wurde nun seitens der Anwohner, das Tempo 30 Verkehrsschild nach vorne Richtung Kreuzung zu verschieben. Bürgermeister Carsten Vogelpohl und Rechnungsamtsleiter Frank Spiegelhalter nahmen die Anregung auf.

Bäche stauen sich

An besagter Kreuzung laufen auch die Hertinger Bäche, das „Löhlebächle“ und der Bach, der von den Siedlerhöfen kommt, im weiteren Verlauf Haselbach genannt, zusammen. Genau dort hat sich eine dichter Bewuchs mitten im Bachbett gebildet. Gelobt wurde die Arbeit des Bauhofs, der einen Teil des Haselbachs im Bereich unterhalb der Pfarrgasse kurz vor Einlauf in den Kreuzungsbereich bereits gesäubert hat. Eine Säuberung des Bachbetts musste nun auch unterhalb der Brücke im Kreuzungsbereich erfolgen, denn bei Unwettern staut sich hier das Wasser. „Das Löhlebächle hat bei Unwettern mangels Abfluss schon mehrfach mein Privatgrundstück überspült – das darf einfach nicht sein“, beschwerte sich eine Anwohnerin, die Vogelpohl entsprechende Fotos zeigte. Eine Begehung des beliebten und viel genutzten schmalen Dorfwegs entlang des Löhlebächles ergab, dass dieser Weg teils abzurutschen droht. Der Bach hat vielfach die ursprünglich aus Holzpfosten bestehende Bacheinfriedung unter- oder hinterspült. Die Hertinger Gemeinderäte André Kammüller und Gerd Henn sowie der ehemalige Gemeinderat Andreas Großhans sahen dringenden Handlungsbedarf in Sachen „Böschungsbefestigung“. Vogelpohl stimmte zu, bemerkte aber auch, dass „das teuer werden könnte und im Haushalt derzeit kein Geld dafür zur Verfügung stünde“. Er versprach aber, dass das Problem ‚Böschungssicherung‘ auf die Dringlichkeitsliste komme.

Schlaglöcher in Feldwegen

Großhans verwies bei der anschließenden Befahrung der Mühlenstraße – dort ist in einem Graben ein großes Ablaufgitter zugewachsen – und der Feldwege, die mittlerweile überall in der Asphaltdecke Grasbewuchs und auch Schlaglöscher aufzeigen, „dass man irgendwo mal mit Reparaturen anfangen müsste, bevor die Schäden immer größer werden“. Gemeinderat Daniel Billich konstatierte, dass die Instandsetzung von Wegen „leider sehr teuer“ sei und Feldwege bei Wegesanierung anders als Straßen „daher einfach nicht die erste Priorität haben“.

Ein weiterer Stopp war an der recht steilen Straße „Im Tal“, die zum Waldparkplatz führt. Dort machte Gerd Henn auf überlaufende Schächte bei Starkniederschlägen deutlich. Am 25. Juni 2024 hatte nämlich ein heftiges Unwetter für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Enorme Wassermengen schossen, vermischt mit einer Schlammlawine aus Feldern unterhalb des Hertinger Walds, die Straße „Im Tal“ hinab. Henn fragte nach, ob die Gemeinde den Acker angesichts der „Überflutungsgefahr bei Starkregen“ nicht kaufen und zur Wiese rückumwandeln könne. Vogelpohl erklärte, dass die Gemeinde versuche, Grundstücke zu erwerben, von denen wegen ihrer Bewirtschaftung eine Überflutungsgefahr ausgehe.