So sicher lebt es sich fast nirgends

2 Die Gemeinde Unterkirnach erreicht im Orts-Check den achten Platz. Foto: Huber

Sie hat über 2500 Einwohner, liegt eher im nördlichen Teil des Schwarzwald-Baar-Kreises und landet beim Ortscheck des Schwarzwälder Boten auf dem achten Platz. Sicherheit top, Gastronomie flop.















Unterkirnach - Grund zum Jubeln hat Bürgermeister Andreas Braun zwar nicht, denn mit 6,68 von insgesamt zehn Punkten liegt die Schwarzwald-Gemeinde gerade mal so über dem Kreisdurchschnitt, der bei 6,33 von insgesamt zehn Punkten liegt. Unterkirnach belegt im Vergleich der 20 Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis den achten Platz. Von den abgefragten Kategorien belegen hier sieben von dreizehn einen überdurchschnittlichen Rang. In Unterkirnach schneiden die Themen Sicherheit, Familie und Kinder sowie die Lebensqualität am besten ab.