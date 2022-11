2 Mit den Abrissarbeiten hat vor gut drei Jahren die Gestaltung des neuen Stadtviertels Am Buchberg in Donaueschingen begonnen. Foto: Archiv/Sigwart

Wo drückt die Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis der Schuh besonders? Der Fall ist klar: beim Thema Immobilienmarkt.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Kategorie Immobilienmarkt bildete nicht nur kreisweit mit 5,40 von 10,00 möglichen Punkten das absolute Schlusslicht in der Bewertung durch die Teilnehmer am Orts-Check, sondern auch in der "Hauptstadt" des Landkreises Villingen-Schwenningen (Punktzahl 4,00). Doch warum ist das so?