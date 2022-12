2 Die B33 – viele Umfrageteilnehmer beschweren sich über Lärm, zu starken Lastwagenverkehr oder wünschen sich mehr Temporeduzierung für eine der wichtigsten Verkehrsachsen im Landkreis. Foto: Eich

Mittendrin, zwischen Freiburg, Stuttgart und dem Bodensee – die Lage ist es, die den Schwarzwald-Baar-Kreis zu etwas Besonderem macht. Doch ist sie auch verkehrsgünstig? Oder was macht einen "günstigen" Verkehr für seine Bewohner aus?















Schwarzwald-Baar-Kreis - Mit 5,73 Punkten und an achter Stelle von 13 Kategorien liegt das Thema Verkehr in den Augen der 2430 Teilnehmer am großen Orts-Check gerade einmal so im unteren Mittelfeld. Sie finden es nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht – dieser Eindruck drängt sich auf. Und doch: Wenn es irgendwo hakt, strapaziert kaum ein anderes Thema die Nerven so gewaltig wie große Straßenbauprojekte oder Fehlplanungen.