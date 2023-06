Den Ortenauern brennt das Thema Wohnen offenbar unter den Nägeln: Viele Teilnehmer des Orts-Checks wünschen sich mehr und vor allem bezahlbare Wohnungen. Der Immobilienmarkt schnitt insgesamt als schlechteste der 14 abgefragten Kategorien ab.









Rund 1620 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr im Ortenaukreis neu gebaut – darunter 663 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Das sind 426 Wohnungen mehr als im Vorjahr. Darüber informiert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Südbaden in Berufung auf aktuelle Zahlen des statistischen Bundesamts. Insgesamt investierten die Ortenauer Bauherren 2022 rund 322 Millionen Euro für den Wohnungsneubau. Trotzdem scheint der Wohnungsmarkt in der südlichen Ortenau angespannt. Das legt das Ergebnis des Orts-Checks nahe.