Beim Orts-Check lag Mahlberg in der Gesamtbewertung der Städte und Gemeinden des Lahrer Altkreises auf dem letzten Platz. Auch in den Kategorien „Sport und Vereine“ und „Senioren“ bildete die Stadt das Schlusslicht. Aber steht es wirklich so schlecht um die Seniorenarbeit und das Vereinsleben in der Stadt? Unsere Redaktion hat drei Vereine besucht. Das Fazit: Das Engagement der Vereinsaktiven ist nicht nur bei großen Veranstaltungen, sondern das ganze Jahr über stark gefragt.