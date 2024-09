Wie gut lebt es sich in Ihrer Gemeinde? Was fehlt, was ist toll? Noch bis einschließlich Sonntag, 22. September, können Sie abstimmen. Der Endspurt läuft. Bis zur 4000er-Marke fehlt nicht mehr viel!

Mit unserem Orts-Check im Kreis Rottweil steuern wir einem Rekord entgegen. Bis Freitag, 18 Uhr, haben schon 3834 Teilnehmer mit abgestimmt. Und bis Sonntag schaffen wir vielleicht sogar die 4000?

Breites Stimmungsbild

So viele Teilnehmer gab es noch nie. Dennoch lief und läuft der Orts-Check des Schwarzwälder Boten natürlich auch in anderen Landkreisen sehr erfolgreich. Wann gibt es schon mal die Chance, so ein breitgefächertes Stimmungsbild aus allen 21 Gemeinden im Kreis zu erhalten?

Also, machen Sie unter www.schwabo.de/umfragerw mit und sagen sie es gerne weiter. Es gibt eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park mit Hotelübernachtung plus Tickets sowie zehn Einzelkarten zu gewinnen.