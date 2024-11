Orts-Check Kreis Rottweil: Immobilien- und Wohnungsmarkt macht Sorge – so ist die Lage aktuell

1 Im riesigen Baugebiet „Spitalhöhe“ in Rottweil unterhalb des Wasserturms – hier nur der neueste Bauabschnitt im Westen – sind neben Einfamilienhäusern auch Mietwohnungen entstanden. Foto: Patrick Nädele

Dieses Resultat ist unmissverständlich: Der Wohnungs- und Immobilienmarkt im Kreis Rottweil macht den Bürgern Sorgen. Die Kategorie ist beim großen Orts-Check auf dem letzten Platz gelandet. Wir schauen uns die Sache genauer an.









Eins ist klar: Im Kreis Rottweil wird durchaus viel gebaut – nach wie vor. In vielen Baugebieten wachsen Einfamilienhäuser in die Höhe, schicke Mehrparteienhäuser mit – vorwiegend – Eigentumswohnungen finden sich zudem in vielen Ortszentren. Dennoch: Wer Wohnraum sucht, und erschwinglichen noch dazu, der schaut oft in die Röhre.