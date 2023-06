1 Die Lebensqualität in Waldachtal bewerten viele Teilnehmer des Orts-Checks als gut. Foto: Wagner

In Waldachtal sehen viele Menschen für sich eine hohe Lebensqualität. Besonders wer sich in Vereine einbringt oder Familienangebote nutzt, scheint zufrieden zu sein. An Spitzenwerten rauscht die Gemeinde allerdings vorbei.









In Sachen Sauberkeit (7,37 auf einer Skala von 1 bis 10), Sport und Vereine (7,26), Familie und Kinder (7,27) sowie der Lebensqualität (7,03) sind die Waldachtaler zufrieden, wenn auch nicht zu 100 Prozent glücklich. Spitzenwerte wie etwa die Sauberkeit in Wörnersberg (9,08) oder die Lebensqualität in Empfingen (8,15) geben die Waldachtaler ihrer Gemeinde nicht.