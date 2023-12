Orts-Check in Wildberg: Ärztliche Versorgung lässt zu Wünschen übrig

Der große Ortscheck für die Schäferlaufstadt Wildberg steht an. Teil 2: Besonders Verkehr und ÖPNV sind große Themen in Wildberg – nicht zuletzt, weil momentan der Lärmaktionsplan evaluiert wird. Doch auf dem letzten Platz in der Stadt landet die Gesundheitsversorgung – besonders für ältere Menschen sei die Situation sehr schwierig.