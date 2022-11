2 Die gravierenden Probleme der Schwarzwaldbahn zwischen St. Georgen und Hornberg in den vergangenen Monaten haben für Unmut gesorgt. Foto: Moser

St. Georgen - Lastwagen, die zu schnell unterwegs sind und vor allem im Bereich der Bundesstraße für erheblichen Lärm sorgen, Busse und Züge, die nicht oft und verlässlich genug fahren, obendrein recht teuer sind, und schließlich Fahrradwege, von denen es schlicht zu wenige gibt – an diesen Themen kommt man beim Orts-Check in St. Georgen nicht vorbei. Und auch die Stadtverwaltung setzt sich immer wieder mit ihnen auseinander, bestätigt Bürgermeister Michael Rieger. Was Verkehrslärm betrifft, gibt es da etwa den Lärmaktionsplan, der gerade mitten in der dritten Runde steckt. Doch noch viel mehr als der Straßenverkehr erhitzen die Fragen nach öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) und Radwegen die Gemüter der Teilnehmer.