Orts-Check in Schonach: Eine Sozialimmobilie in zentraler Lage

1 In der Nähe des Rathauses (links), auf dem Gelände der ehemaligen Strohhutfabrik Sauter in der Ortsmitte(vorne), will die Gemeinde eine Sozialimmobilie verwirklichen. Foto: Christel Börsig-Kienzler

Themen wie ÖPNV, familiengerechte Wohnungen und Infrastruktur für ältere Menschen beschäftigen die Bewohner.









Themen wie Ärzteversorgung, öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV), familiengerechte Kitas und Wohnungen sowie Infrastruktur für ältere Menschen sind den Umfrageteilnehmern in Schonach wichtig. Dies unterstreichen vor allem kritische Kommentare beim Orts-Check, die aufzeigen, was im Ort fehlt. Es gibt allerdings auch positive Simmen wie „An der ärztlichen Versorgung wird erfolgreich gearbeitet. Eine neue Praxis ist in Vorbereitung. Der Kurgarten ist ein Gewinn für die Bevölkerung“ und „Ich lebe trotz einiger geringeren, kleinen Einschränkungen gerne in Schonach.“