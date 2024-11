Orts-Check in Schiltach: Die Sauberkeit als Manko?

1 Die Lehwiese mit ihrem Wohnmobilstellplatz ist bei Einheimischen wie Touristen ein beliebter Rückzugsort – doch hin und wieder sorgt der dort hinterlassene Müll für Ärger. Foto: Wegner

Obwohl Schiltach beim Orts-Check ein hervorragendes Ergebnis erzielt, gibt es auch einige wenige Kategorien, in denen die Stadt eher bescheiden abschneidet. Vor allem Platz 17 bei der Sauberkeit sticht negativ hervor. Hat Schiltach hier wirklich ein Problem?









Viele der Anmerkungen der Teilnehmer des Orts-Checks in Schiltach drehen sich um das Thema Sauberkeit: „Es sollte auf mehr Sauberkeit geachtet werden. Fuß- und Radwege meist zugewachsen“, schreibt einer. Auch ein weiterer Teilnehmer beklagt sich über „das Erscheinungsbild der Stadt“ und nennt Punkte wie die Landschaftspflege entlang der Gehwege, eine unzureichende Befestigung von Bannern, oder zu wenige Mülleimer, die dazu auch noch unregelmäßig entleert würden. Dem schließt sich ein weiterer Kommentar an: „Rad- beziehungsweise Fußgängerwege in der Stadt sind sehr schlecht gepflegt. Dornen wachsen in die Wege – Verletzungsgefahr. Werbeplakate über der Straße hängen maximal fünf Tage, dann reißen sie ab und keiner schaut danach.“ Auch beim Wohnmobilplatz an der Lehwiese liege zu viel Müll, da zu wenige Müllbehälter zur Verfügung stünden und diese nicht geleert würden. „Der Müll wird dann einfach in die Kinzig geschmissen.“