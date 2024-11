Orts-Check in Schenkenzell: (Fast) alles, was man braucht

1 Im Luftkurort Schenkenzell stimmt nicht nur die Luft-, sondern auch die Lebensqualität, wie die Ergebnisse des Orts-Checks des Schwarzwälder Boten unter Beweis stellen. Foto: Stephan Wegner

Schenkenzell landet im Orts-Check des Schwarzwälder Boten auf Platz sechs von 21 Gemeinden und ist in vielen Kategorien vorne mit dabei. Stellt dieses Ergebnis Bürgermeister Bernd Heinzelmann zufrieden? Und wo sieht er selbst noch Aufholbedarf?









„Alles, was zum Leben gebraucht wird, ist in dieser Gemeinde vorhanden.“ Was nach einem plumpen Werbespruch eines Marketingbeauftragten klingt, stammt in Wahrheit von einem Teilnehmer des Orts-Checks. Er und viele weitere Einwohner Schenkenzells sind offenbar überaus zufrieden mit ihrer Gemeinde, was sich auch an den Zahlen ablesen lässt: Mit einem Gesamtergebnis von 6,84 Punkten landet Schenkenzell auf Platz sechs und damit im vorderen Drittel der 21 Gemeinden im Landkreis Rottweil, der insgesamt ohnehin gut abgeschnitten hat.