Orts-Check in Lauterbach: Vereine sorgen für den Schwung

1 Sportplatz und Sportheim sind Sinnbild für ein gutes Vereinsleben und Gastronomie. Foto: Dold

Lauterbach belegt Platz 16 von 21 im Orts-Check. Es gibt einige Trumpfkarten, aber auch einige nicht zu übersehende Schwachpunkte im Ort.









Ein Leserkommentar fasst es so zusammen: „Ich lebe sehr gern und zufrieden in Lauterbach. Wir haben eine vielfältige Vereinskultur, viel Gastronomie, Bäcker und Metzger für den täglichen Bedarf und aufgrund der Nähe zu Schramberg ist auch die Fahrstrecke für den weiteren Einkauf nicht weit. Das einzige was fehlt, sind industrielle Arbeitsplätze aufgrund der Topographie“, heißt es in dem Beitrag.