1 Der Schlichemwanderweg ist ein gerne begangener und über die Region hinaus bekannter Trail. Auf Epfendorfer Gemarkung erreicht die Schlichem mit ihren Terrassen, über die das Wasser in kleinen Kaskaden strömt sicherlich einen touristischen Höhepunkt. Foto: Bier

Bei „Familien und Kinder“ und „Senioren“ landet Epfendorf kreisweit auf dem letzten Platz des Orts-Checks. Gut bewertet wird die Lebensqualität in der Gemeinde.









Was verbinden die Menschen touristisch mit dem Landkreis Rottweil? Da sind so unterschiedliche Punkte wie der TK Elevator Testturm in Rottweil oder das Kultur- und Museumszentrum Wasserschloss Glatt, Museen für Kunst und (Heimat-)Geschichte und eine Landschaft, die an der Alb kratzt und den Schwarzwald erreicht.