Beim Orts-Check schneidet Lahr mit am besten in der Kategorie Kultur und Freizeit ab. Die Stadt, Vereine und private Anbieter sorgen in dem Bereich für viel Abwechslung. Mit ihrem Terrassenbad war die Stadt einst sogar Vorreiter in der Region.

Wer im Terrassenbad die oberste Liegewiese betritt, hat einen besonderen Ausblick – man kann dort Lahr von oben sehen. Vor allem aber liegt einem die beliebteste Freizeitanlage der Stadt zu Füßen.

Bei seiner Eröffnung im Juni 1957 war das Terrassenbad eines der modernsten Bäder Deutschlands, wie die Stadt auf ihrer Internetseite hervorhebt. Allein das Schwimmerbecken mit seinen olympischen Ausmaßen und der Sprunganlage sei für die damalige Zeit eine Sensation gewesen, heißt es aus dem Rathaus. Ende der 1980er-Jahre entstand dann das Konzept für ein neues Bad. Spaß am Wasser für freizeitorientierte wie auch für sportlich orientierte Besucher war jetzt das Ziel. So entstand eine Badelandschaft mit Riesenrutsche, Strömungskanal, Massagedüsen, Wasserschwaller und einer modernen Wasseraufbereitungsanlage. All diese Annehmlichkeiten schätzen an die 100 000 Freibadbesucher pro Jahr – es sei denn, der Zugang wird gedeckelt, da eine Pandemie umgeht, oder aber der Sommer ist verregnet.

Die Lahrer Teilnehmer des Orts-Checks sind mit ihrer Stadt durchaus kritisch umgegangen, wie die Gesamtnote von 5,69 und lediglich Platz neun im Ranking belegen. Doch in der Kategorie Kultur und Freizeit hat die Stadt deutlich besser abgeschnitten: Note 6,26 und Rang vier unter 13 Kommunen im Verbreitungsgebiet. Eine positive Bewertung, die nur fair erscheint, denn Lahr hat in dem Bereich in der Tat eine Menge zu bieten – nicht nur das Terrassenbad.

Buntest Kulturprogramm in der Stadt

Für die Größe Lahrs ist es zum Beispiel durchaus ein besonderes Privileg, ein eigenes Theater bespielen zu dürfen, hebt die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme zum Orts-Check-Ergebnis hervor. Im Parktheater sowie den anderen Spielstätten wie Pflugsaal und Schlachthof werde ein buntes, umfangreiches und vielfältiges Programm geboten, das zahlreiche Menschen anspreche.

Ergänzt wird dieses Spektrum durch verschiedene Kulturanbieter wie Kulturkreis, Rockwerkstatt, Kulturkeller Koffer, Musikvereine oder den noch jungen Verein zum Projekt in der Villa Jamm, wie die Verwaltung hervorhebt. Zusammen mit dem Stadtmuseum inklusive der Römeranlage, dem Forum-Kino, der lebendigen Kunstszene (zum Beispiel „Kunst in die Stadt“, Tag der offenen Ateliers, Verein L’Art pour Lahr, Kesselhaus) oder der Puppenparade stellten die Akteure eine Menge auf die Beine. Das wüssten die Menschen offensichtlich auch zu schätzen, wie das Orts-Check-Ergebnis zeigt, konstatiert die Stadtverwaltung. Gleichzeitig würden neue Formate wie die „Museumsbar“ entwickelt, um noch mehr Menschen für Kunst und Kultur zu gewinnen.

Im Parktheater gibt es regelmäßig attraktive Aufführungen, sei es von externen Kulturschaffenden oder hiesigen Veranstaltern wie der Meineke Dance Academy, die vor wenigen Wochen zu einer Ballettaufführung eingeladen hatte. Foto: Wendling

Auch an Naherholungsgebieten mangelt es nicht. Sei es am Altvater, auf dem Langenhard oder auf dem Schutterlindenberg – schöne Spazier- und Wanderwege hat Lahr seit jeher in Hülle und Fülle zu bieten. Im Zuge der Landesgartenschau im Jahr 2018 sind außerdem umfangreiche, moderne Sportanlagen und vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im See- und Bürgerpark geschaffen worden.

Im Seepark sind im Sommer viele Menschen

Der künstlich angelegte LGS-See (genauer gesagt die Kosten dafür) hat in Lahr zwar so manchen Kritiker auf den Plan gerufen, doch viele Menschen lieben nichtsdestotrotz das dort entstandene Naherholungsgelände. An schönen Tagen tummeln sich im Seepark zahlreiche Spaziergänger, Gassigänger und Jogger – im Sommer auch Badegäste. Vor allem Kinder spielen dann gern am Sandstrand und kühlen sich im See ab. Im Bürgerpark können sich Jugendliche zum Beispiel auf einer Streetsoccer-Anlage austoben.

Dammenmühle als neues Projekt für Sport und Freizeit

Das Ende der Fahnenstange ist damit noch nicht erreicht. Denn die Möglichkeiten der freien sportlichen Betätigung im öffentlichen Raum sollen sukzessive ausgebaut werden, heißt es aus dem Lahrer Rathaus. Als nächstes langfristiges Sportprojekt habe man mit großer Rückendeckung des Gemeinderats die Neukonzeption der Dammenmühle auf den Weg gebracht, hebt die Verwaltung hervor.

Nicht zu vergessen die vielen Lahrer Vereine, die für Sportfans kaum einen Wunsch offen lassen. Auch sie tragen zum großen Freizeit- und Kulturangebot in der Stadt teil.