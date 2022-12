3 Wo, wie offenbar für diesen Mann, kein Zugang ins Internet führt, ist "die Frustration natürlich riesig", gibt auch Landrat Sven Hinterseh zu. Foto: © Elnur – stock.adobe.com

Der Breitbandausbau und das Thema Digitalisierung werden groß geschrieben im Schwarzwald-Baar-Kreis. Und trotzdem steht der Themenblock "Digitalisierung/Energie/Klima" gerade einmal an drittletzter Position beim Orts-Check. Wie passt das zusammen?















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Kaum ein Thema hat in den vergangenen Jahren so an Fahrt aufgenommen, wie der Ausbau der Digitalisierung. Mit 5,45 von 10,00 möglichen Punkten und an drittletzter Stelle unter insgesamt 13 Kategorien ist der Digitalisierung trotzdem ein unrühmlicher Platz sicher beim großen Orts-Check im Schwarzwald-Baar-Kreis, der über alle Kategorien hinweg ein Ergebnis von 6,33 Punkten geholt hat.