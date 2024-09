Die Resonanz ist einfach toll: Genau 3184 Bürger aus allen Städten und Gemeinden im Kreis haben bis zum Freitag bei unserer Online-Umfrage mitgemacht – und der Umfragezeitraum läuft noch bis zum 22. September.

Und je mehr Menschen teilnehmen, um so mehr Aussagekraft bekommt das Ergebnis: Wie lebt es sich im Kreis Rottweil und den einzelnen Kommunen? Was ist gut, wo gibt es Verbesserungsbedarf? In unserer Umfrage, die unter www.schwabo.de/umfragerw abrufbar ist, werden Fragen zu verschiedenen Bereichen gestellt – und man kann auch eigene Vorschläge, Ideen und natürlich auch Kritik anbringen.

Impulse für die Kommunen

Für die Kommunen selbst kann das neue Impulse bringen – und Bestätigung für das, was schon auf den Weg gebracht wurde. Wie sehen das die (Ober-)bürgermeister? Wir haben stellvertretend bei Oberbürgermeister Christian Ruf in Rottweil, seiner Kollegin Dorothee Eisenlohr in Schramberg, Bürgermeister Jens Keucher in Sulz und Bürgermeister Matthias Winter in Oberndorf nachgefragt. Und den „Orts-Check“, das zeigt sich, haben sie natürlich längst im Blick .

Rottweils OB Christian Ruf sagt: „Ich bin schon jetzt neugierig, wie die Menschen die Lebensqualität in ihrer Heimat beim großen Orts-Check des Schwarzwälder Boten bewerten. Zwar haben nicht-repräsentative Umfragen immer nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft, dennoch kann die Online-Umfrage wertvolle Hinweise darauf geben, was den Menschen in der Region besonders am Herzen liegt, was sie sehr schätzen oder wo sie sich Verbesserungen wünschen. Ich bin jedenfalls gespannt und werde die Ergebnisse aufmerksam verfolgen.“

Viele Teilnehmer sind wichtig

Auch er hält ein großes Teilnehmerfeld natürlich für besonders wichtig: „Es wäre schön, wenn möglichst viele Schwabo-Leser an der Umfrage teilnehmen, um ein breites Stimmungsbild zu erhalten. Eine Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall, denn mit den Karten für den Europa-Park winken attraktive Preise.“

OBin Dorothee Eisenlohr in Schramberg sagt: „Den Orts-Check im Schwarzwälder Boten finde ich sehr interessant. Ich habe selbst auch teilgenommen und bin gespannt auf die Ergebnisse. Wir erwarten die Ergebnisse mit Spannung und werden sie auf jeden Fall als Impuls nutzen, um unsere Stadt für Bürger und Gäste noch attraktiver zu gestalten.“

Auch die Stadt Schramberg holt Stimmen der Bürger ein, wie sie erklärt: „Wir haben in diesem Jahr auch erneut eine Passantenbefragung beauftragt mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität unserer Innenstadt weiter zu verbessern.“

Jens Keucher, Sulzer Bürgermeister, berichtet, dass die Stadtverwaltung auch in Sulz täglich im regelmäßigen und direkten Austausch mit den Bürgern stehe. Es gebe über die engagierten Mitarbeiter der Verwaltung, die ehrenamtlichen Ortsvorsteher sowie ihn als Bürgermeister stets die Möglichkeit, Anliegen, Wünsche oder Herausforderungen anzusprechen. „Auf diese Weise sind uns sowohl die Stärken unserer Stadt und ihrer Ortsteile als auch viele Herausforderungen bewusst. Dieses Wissen aus erster Hand bildet die Grundlage für das Handeln von Verwaltung, Gemeinderat und den Eigenbetrieben.“

Wertvolle Ergänzung

Die aktuelle Online-Umfrage sehe man als eine wertvolle Ergänzung zu den bisherigen Dialogformen. „Sie bietet eine Chance, noch mehr über die Sichtweise der Bürgerinnen und Bürger auf unsere Stadt zu erfahren. Die Ergebnisse der Umfrage erwarten wir daher mit großer Spannung, da sie uns zusätzliche Einblicke geben und uns in unserer Arbeit unterstützen können. Wir hoffen natürlich, dass das Bild unserer Stadt positiv ist.“

Ergebnisse prüfen

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse werde man prüfen und abstimmen, in welchen Bereichen es Impulse für zukünftige Entscheidungen aus dem Feld der Teilnehmenden gibt, so Keucher.

„Insgesamt sehen wir die Umfrage als wertvolle Chance, den Dialog zu intensivieren und gemeinsam die Zukunft unserer Stadt positiv zu gestalten. Es gilt, die Stärken zu erkennen, bewusst zu machen und darauf aufzubauen.“

Oberndorfs Bürgermeister Matthias Winter verfolgt die Aktion gespannt. „Der Schwarzwälder Bote ist nah an den Menschen und möchte wissen, was diese bewegt. Der „Orts-Check“, bei dem die Leserinnen und Leser Fragen zu Ihrer Stadt beantworten können, spiegelt diese Nähe wider.“

Er als Bürgermeister werde das Ergebnis für Oberndorf natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. „ Ich bin gespannt, wie die Bürgerinnen und Bürger „ihre Stadt“ bewerten und welche Impulse sich daraus ergeben. In diesem Sinne wünsche ich dem Schwarzwälder Boten eine rege Teilnahme und danke herzlich für die schöne Aktion.“