2 Hüfingen landet beim Orts-Check auf dem zehnten Platz. Foto: Huber

Sie hat fast 8000 Einwohner, liegt im südlichen Teil des Schwarzwald-Baar-Kreises und landete beim Orts-Check des Schwarzwälder Boten im Vergleich mit den 20 Städten und Gemeinden im Kreis auf Platz zehn. Sauberkeit, Sicherheit und Lebensqualität sind top!















Hüfingen - Die Stadt Hüfingen belegt im Vergleich der Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis den zehnten Platz mit 6,42 Punkten. Von den insgesamt 13 abgefragten Kategorien belegen hier sechs von 13 einen überdurchschnittlichen Rang. Die Themen Sicherheit, Lebensqualität und Sauberkeit schneiden in Hüfingen am besten ab. Unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielen Immobilienmarkt und Verkehr – die Sparte Gesundheitsversorgung schneidet am schlechtesten ab, mit 4,70 Punkten, auf dem letzten Platz intern.