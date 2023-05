1 Richtig gut bewerten die Freudenstädter im Orts-Check die Kategorie Gastronomie. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Rawpixel.com

Beim Orts-Check des Schwarzwälder Boten steht Freudenstadt im Urteil der Leser gar nicht so schlecht da. In vielen Kategorien landet die Stadt im Mittelfeld. Wirklich positiv sticht aber nur die Bewertung der Gastronomie hervor.









Was halten die Leser des Schwarzwälder Boten von ihrer Stadt oder Gemeinde? Darum ging es beim Orts-Check des Schwarzwälder Boten, einer Umfrage unserer Zeitung. 764 Leser haben alleine aus Freudenstadt mitgemacht – mehr als in jeder anderen Gemeinde. Im Vergleich: Aus Horb haben nur 267 Leser an der Umfrage teilgenommen.