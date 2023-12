Orts-Check Egenhausen: 2000-Seelen-Ort lässt alle hinter sich

1 Die gut 2000 Einwohner Egenhausens leben inmitten intakter Natur. Foto: Thomas Fritsch

Platz 1 in der Gesamtwertung, Platz 1 in sieben von 14 abgefragten Kategorien – die Gemeinde Egenhausen hat im Orts-Check des Schwarzwälder Boten die anderen 24 Kreis-Kommunen hinter sich gelassen.









Die Egenhauser scheinen ein zufriedenes Völkchen zu sein – jedenfalls in Bezug auf sich und ihre Heimatgemeinde. 59 der gut 2000 Einwohner haben an der Orts-Check-Umfrage des Schwarzwälder Boten teilgenommen, und einige sind voll des Lobes für ihren Wohnort: „Hier in Egenhausen lebt es sich gut, und wir Bürger sind allseits gut versorgt und dankbar“, lautet einer der Kommentare, „Die Lebensqualität ist sehr gut in Egenhausen“ ein anderer.