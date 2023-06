1 Schöne Natur mit viel Wald, wie hier in Freudenstadt – damit kann die Region punkten Foto: Michael Spotts

Beim Orts-Check unserer Zeitung zeigt sich ganz klar: Die Lebensqualität im Landkreis Freudenstadt wird wertgeschätzt. Mit 6,91 von 10 Punkten im Schnitt bewerten die Teilnehmer der Umfrage diese Kategorie in der Region.









„Hightech & Tannenduft“ – mit diesem Slogan will der Landkreis Freudenstadt deutlich machen: Hier gibt’s nicht nur moderne Unternehmen, sondern auch noch unberührte Natur. Im Grunde also das Komplettpaket aus Arbeit und Erholung, um gut leben zu können. Laut unserem Orts-Check stimmen viele Leser dem zu, denn mit durchschnittlich 6,91 Punkten ist die Lebensqualität im Kreis Freudenstadt am zweithöchsten bewertet. Als besser empfinden die Teilnehmer der Umfrage im Gesamtergebnis der Kategorien nur noch die Sauberkeit (7,64 Punkte). Damit liegt die Lebensqualität auch gut über dem Gesamtschnitt für den Kreis, der 5,97 Punkte beträgt.