Orthoklinik Rottweil und Schramberg: Umbau, neues Personal und neues MRT im Fachzentrum für Orthopädie

Alles unter einem Dach – von der Diagnose über die Behandlung oder Operation bis zur Nachsorge: Dieses Konzept verfolgt die Maybach Medical Group, zu der seit 2023 auch die Orthoklinik mit ihren Standorten in Rottweil (Tuttlinger Straße) und Schramberg-Sulgen (Kirchplatz) gehört. Die Idee: Praxen und Kliniken werden zu spezialisierten Fachzentren weiterentwickelt. Wie sich das in Rottweil zeigt, und was dort neu ist, erfahren wir im Pressegespräch.

Seit Kurzem verfügt die Orthoklinik am Standort Rottweil über ein Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie, geleitet von Yasser Kentar. Dabei werde neu auch die Infiltrationstherapie, ein Verfahren zur Schmerzbehandlung im Rücken, angeboten, erfahren wir. Mit Kentar gehören nun zehn Ärzte und eine Weiterbildungsassistentin zum Team der Orthoklinik. Insgesamt hat die Klinik mit beiden Standorten, inklusive Physiotherapie, insgesamt 60 Mitarbeiter.

Spezialisten für verschiedene orthopädische Bereiche

Der Idee des Fachzentrums wird damit Rechnung getragen, dass es Spezialisten für verschiedene Krankheitsbilder gibt. So sei der eine auf Fußchirurgie spezialisiert, der andere auf Arthroskopie, wieder andere auf Endoprothetik im Knie- und Hüftbereich, erklärt Thomas Friedrich. Die Patienten würden je nach Beschwerdebild zugeteilt.

Wenn man mal nicht weiterkomme, könne man zudem auf die Expertise weiterer Ärzte von Maybach Medical zurückgreifen. Durch das Netzwerk und die verschiedenen Standorte habe man Zugriff auf das Wissen von rund 40 Ärzten in allen orthopädischen Bereichen. Regelmäßig fänden auch interdisziplinäre Fallbesprechungen statt, so Friedrich.

Er ist seit Januar 2025 im Orthoklinik-Team, Ärztlicher Leiter im Zentrum für spezielle Endoprothetik und seit April Geschäftsführer. Mit drei Ärzten, die in diesem Frühjahr dazugekommen seien, stoße man in Rottweil räumlich an die Grenzen, erzählt Friedrich uns. Daher würden nun in einem Umbau weitere Behandlungsräume geschaffen.

Neues offenes MRT

Die hausinterne Physiotherapiepraxis werde derweil zum Raum für das neue MRT umgebaut. Dieses soll etwa ab Oktober zur Verfügung stehen. Es handle sich dabei um ein offenes MRT für den ganzen Körper, das nicht nur für die Diagnostik, sondern auch für Klaustrophobiker besser sei. Allerdings habe das Gerät keine Kassenzulassung, steht also nur Selbstzahlern zur Verfügung.

Die Physio- und Sporttherapiepraxis (Athletic Solution Center) mit fünf Therapeuten unter der Leitung von Britta Prellwitz ist ins Obergeschoss umgezogen und verfügt dort über zehn Behandlungsräume. Eine Besonderheit sei der Einsatz des Movement Screens für eine 4D-Bewegungsanalyse.

Die Physiotherapie könne auch in Anspruch genommen werden, wenn man nicht Patient der Orthoklinik sei – egal, ob gesetzlich oder privat versichert, macht Prellwitz deutlich. Und nicht nur orthopädische Leiden würden behandelt.

Schnellere Nachsorge

Den behandelnden Arzt und den Physiotherapeuten unter einem Dach zu haben biete jedenfalls Vorteile für die direkte Kommunikation und damit auch für die Behandlung, sind Friedrich und Grießhaber überzeugt. Insbesondere nach einer Operation könne die Nachsorge dann schnell erfolgen.

Ambulante Operationen finden in der Orthoklinik quasi täglich statt. Für nicht-ambulante Operationen kooperiert die Orthoklinik mit dem SRH Krankenhaus in Oberndorf und seit diesem Jahr auch mit der Helios Klinik Rottweil.

So nimmt Friedrich beispielsweise an einem Tag der Woche Endoprothetik-Operationen vor und hat dafür ein eigenes OP-Team vor Ort. Solche Kooperationen seien unglaublich gewinnbringend, sagt er. Für Selbstzahler gibt es in der Orthoklinik aber auch eine Privatklinik zur stationären Versorgung. Zwei Betten stehen hier zur Verfügung.

Eine Herausforderung bleibe nach wie vor die Personalsuche, etwa nach Medizinischen Fachangestellten, Radiologieassistenten, Medizinisch-technischen und Operationstechnischen Assistenten, erklärt Jasmin Bärnreuther, Standortleiterin in Rottweil. Da sei der Fachkräftemangel spürbar.

Der Konzern

Die Maybach Medical Group

umfasst mittlerweile 14 Standorte in Baden-Württemberg in den Bereichen Orthopädie, Ästhetik, Physiotherapie und Reha mit 40 Ärzten und rund 100 000 versorgten Patienten pro Jahr.