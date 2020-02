Ortenaukreis Zwei weitere Menschen an Masern erkrankt

Ortenaukreis - Im Ortenaukreis sind weitere Menschen an Masern erkrankt. Das Gesundheitsamt habe bestätigt, dass an einer Grundschule und einem Gymnasium im Großraum Oberkirch zwei Menschen erkrankt sind, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Darüber hinaus gebe es inzwischen weitere Masernfälle. An den zwei betroffenen Schulen habe man am Dienstag die Impfbücher der Schüler kontrolliert.