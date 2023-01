Zwei Verletzte nach Brand in Offenburg

1 In Offenburg kam es zu einem schweren Brand in einem Mehrfamilienhaus. Foto: dpa/Christina Häußler

Flammen und dunkler Rauch schlagen am Mittwochmorgen aus einem Mehrfamilienhaus in Offenburg. Zwei Menschen erleiden eine Rauchgasvergiftung.















Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Offenburg sind am Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Offene Flammen und dunkler Rauch sollen gegen 8.15 Uhr aus dem Obergeschoss geschlagen sein. Gegen 10 Uhr meldete die Polizei, dass das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Eine Wohnung brannte völlig aus. Eine weitere wurde durch die Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen und dürfte zunächst ebenso unbewohnbar sein. Ob die übrigen Wohnungen wieder bezogen werden könnten, war zunächst unklar. Über die Höhe des Schadens und zur Ursache des Feuers gab es noch keine Angaben.